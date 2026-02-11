Жителям улицы Аксакова в Казани разрешили вернуться домой после атаки БПЛА
Оперативные службы завершили проверку места падения беспилотника в районе жилого массива Залесный в Казани. Жителям домов по улице Аксакова разрешили вернуться в квартиры, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.
Угрозы для жителей нет. Сотрудники детского сада №147 также вернулись на рабочие места, детей родители забрали домой.
Ранее сообщалось, что один из беспилотных аппаратов был нейтрализован над лесополосой рядом с жилым массивом. На время работы специалистов проводилась частичная эвакуация жителей нескольких домов и детского сада.
По данным Минобороны России, за сутки над Татарстаном сбили пять беспилотников.