Жителям улицы Аксакова в Казани разрешили вернуться домой после атаки БПЛА

Оперативные службы завершили проверку места падения беспилотника в районе жилого массива Залесный в Казани. Жителям домов по улице Аксакова разрешили вернуться в квартиры, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

Угрозы для жителей нет. Сотрудники детского сада №147 также вернулись на рабочие места, детей родители забрали домой.

Ранее сообщалось, что один из беспилотных аппаратов был нейтрализован над лесополосой рядом с жилым массивом. На время работы специалистов проводилась частичная эвакуация жителей нескольких домов и детского сада.

По данным Минобороны России, за сутки над Татарстаном сбили пять беспилотников.

Анна Кайдалова