В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени над Татарстаном дежурными средствами ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минобороны России сообщило о трех сбитых беспилотниках над Татарстаном

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Минобороны России сообщило о трех сбитых беспилотниках над Татарстаном

Ранее сообщалось, что над Татарстаном в течение прошлой ночи с 23:00 до 7:00 уничтожили два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани сообщила, что один из аппаратов нейтрализовали над лесополосой рядом с жилым массивом Залесный.

Оперативные службы должны убедиться в безопасности и проверить обломки, поэтому проводится частичная эвакуация людей из некоторых домов по улице Аксакова и из детского сада №147.

Анна Кайдалова