Потребность работодателей в сибирских сотрудниках сократилась в 2025 году

В декабре 2025 года работодатели направили в органы занятости регионов Сибири заявки на 161,6 тыс. сотрудников. Об этом говорится в материалах Росстата.

В декабре 2024-го этот показатель составлял 200,8 тыс. Таким образом, кадровая потребность сократилась на 39,2 тыс. работников, или на 19,5%.

Сокращение числа заявок характерно для всех регионов Сибирского федерального округа. Так, в Кемеровской области их число уменьшилось на 37,1%. В Новосибирской области — на 32,2%.

