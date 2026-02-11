В Кисловодске по нацпроекту отремонтируют дорогу к парку

В 2026 году в Кисловодске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют три участка дорог общей протяженностью более 3 км. В их число вошел и пр-кт Мира обеспечивающий подъезд к парку со стороны Колоннады. Протяженность работ составит 864 м. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ремонт этого участка дороги к парку потребовался из-за значительного износа дорожного полотна.

«В ходе запланированных работ будет выполнен демонтаж старого покрытия, уложено два слоя дорожной одежды, выполнены работы, обеспечивающие комплексное обновление дороги, включая устройство освещения»,— отметили в ведомстве.

Всего по нацпроекту в этом году в крае отремонтируют около 12 км местных автомобильных дорог на восьми участках.

Наталья Белоштейн