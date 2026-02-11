Жители Воронежской области оформили в собственность 1,5 тысячи гаражей

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу больше четырех лет назад — в сентябре 2021 года. С того момента жители Воронежской области оформили право собственности на 1 489 гаражей. Также было зарегистрировано 2 518 земельных участков совокупной площадью 116,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Морозова, Коммерсантъ Фото: Алина Морозова, Коммерсантъ

В январе 2026 года в рамках упрощенной процедуры было зарегистрировано 18 гаражей и 28 участков на 756 кв. м. В ведомстве отметили, что регистрация прав на эти объекты остается востребованной, несмотря на ослабление потока желающих. Регистраторы считают, что сейчас к ней обращаются те, кто откладывал «амнистию», или владельцы гаражей в кооперативах, где процесс согласования занял больше времени.

По данным на сентябрь 2025 года, в регионе «было амнистировано» 1 390 гаражей и 2 345 участков на 110,6 тыс. кв. м.

Алина Морозова