За четыре года воронежцы оформили в собственность почти 1 400 гаражей

В Воронежской области за время реализации закона о «гаражной амнистии» было зарегистрировано 2 345 земельных участков общей площадью 110,6 тыс. кв. м, а также 1 390 гаражей. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном управлении Росреестра.

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу ровно четыре года назад — в сентябре 2021 года. Он позволяет гражданам бесплатно оформить в собственность гараж и землю под ним. При этом в Воронежской области, по данным Росреестра, остается много гаражей и участков без прав собственности. Без документов владелец не может полноценно распоряжаться своим имуществом — продавать, дарить или оставлять в наследство.

В начале года воронежское управление Росреестра сообщало, что жители региона зарегистрировали 1 898 земельных участков общей площадью 96,8 тыс. кв. м и 1 105 гаражей.

Анастасия Бурцева