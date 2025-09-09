Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За четыре года воронежцы оформили в собственность почти 1 400 гаражей

Гаражной амнистией воспользовались порядка 1,4 тысячи воронежцев

В Воронежской области за время реализации закона о «гаражной амнистии» было зарегистрировано 2 345 земельных участков общей площадью 110,6 тыс. кв. м, а также 1 390 гаражей. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном управлении Росреестра.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу ровно четыре года назад — в сентябре 2021 года. Он позволяет гражданам бесплатно оформить в собственность гараж и землю под ним. При этом в Воронежской области, по данным Росреестра, остается много гаражей и участков без прав собственности. Без документов владелец не может полноценно распоряжаться своим имуществом — продавать, дарить или оставлять в наследство.

В начале года воронежское управление Росреестра сообщало, что жители региона зарегистрировали 1 898 земельных участков общей площадью 96,8 тыс. кв. м и 1 105 гаражей.

Анастасия Бурцева