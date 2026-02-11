Минпромторг предложил ввести полный НДС на иностранные товары с 2027 года

Минпромторг России выступает за введение полного НДС в 22% для иностранных товаров с 1 января 2027 года. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленной политике, передает «Интерфакс».

По словам господина Алиханова, такая мера необходима, чтобы обеспечить более справедливые условия для российских и иностранных продавцов. Глава Минпромторга также сообщил, что сейчас министерство настраивает систему трансграничной электронной торговли и выравнивает комиссии на маркетплейсах.

В октябре 2025 года Минфин РФ предложил постепенно повышать НДС на иностранные товары, которые граждане покупают на маркетплейсах и в интернет-магазинах. По плану министерства, с 2027 года ставка НДС должна составить 5% от цены товара (если он облагается таможенной пошлиной, то и с ее учетом). В 2028 году ставка должна вырасти до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посылки с добавленной стоимостью».