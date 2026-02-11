В Неклиновском районе запущен маслоэкстракционный завод за 4,4 млрд рублей

Компания «Агропрайм» ввела в эксплуатацию новый маслоэкстракционный завод «Троицкий» в Неклиновском районе посетил. Объем инвестиций в проект составил 4,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

На предприятии предусмотрен полный цикл производства: приемка, промежуточное хранение, переработка всех видов масличных культур — до 1 тыс. т в сутки.

Мощность завода составляет около 330 тыс. тонн семян в год. На предприятии созданы 250 новых рабочих мест.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», строительство завода началось в 2021 году.

Согласно данным портала kartoteka.ru, ООО «Агропрайм» зарегистрировано в Таганроге в июле 2015 года. Основная деятельность компании — производство масел и жиров. Директором с мая 2025 года является Вячеслав Краснояров.