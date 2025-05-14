На Дону завершается строительство маслоэкстракционного завода

В Неклиновском районе к заключительному этапу подходит строительство маслоэкстракционного завода (МЭЗ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Из сообщения следует, что предприятие полного цикла (с приемкой, хранением и переработкой) компании «Агропрайм» будет вырабатывать тысячу тонн продукта в сутки.

Строительство МЭЗа началось в 2021 году с объемом инвестиций в более чем 4,1 млрд рублей. В настоящий момент внешние работы завершены на 90%, ведутся работы по благоустройству территории. Отмечается, что предприятие запустится в ближайшее время.

Константин Соловьев