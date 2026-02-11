Институт русского языка обсудит включение слов «коуч» и «коучинг» в словари

Сотрудники Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН планируют «поднять вопрос» о внесении новых слов в нормативные словари на ближайшем заседании правительственной комиссии по русскому языку. Об этом “Ъ” сообщили представители института в ответ на официальный запрос. На почту организации поступают обращения с просьбой о включении в словари, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, «тех или иных слов».

Союз профессионалов в сфере развития потенциала человека ранее обратился в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой включить слова «коучинг» и «коуч» в официальные словари русского языка (см. “Ъ” от 5 февраля). Аналогичные письма коучи направили в Минпросвещения, Росстандарт и Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Сообщество опасается, что название их профессии будет невозможно использовать из-за нового закона о «русификации» публичной коммуникации, который вступает в силу 1 марта 2026 года.

Включение некоторых слов в нормативные словари в последнее время приобретает «особую актуальность» в связи с изменениями в законодательстве, подтвердили “Ъ” представители института. При этом не существует юридически оформленной практики внесения слов в толковые или иные словари русского языка на основании обращения частных лиц или организаций. Обновление нормативных словарей осуществляется один раз в пять лет.

«Очевидно, что проблема использования лексических единиц, включенных в классификатор профессий, в программы образовательных организаций и другие официальные документы, имеет не только филологический, но и юридический аспект, в связи с чем возникает вопрос о возможности изменения или уточнения формулировок действующих юридических актов»,— заявили “Ъ” в институте.

Наталья Костарнова