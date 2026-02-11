Бывшие заводы Toyota и Volkswagen возобновят работу в России

Запустить производство на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируют в 2026 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.

По словам министра, удалось возобновить производство практически на всех площадках, оставленных зарубежными компаниями. В 2025 году объемы выпуска на этих предприятиях выросли на треть, до 368 тыс. машин. «Хочу отметить увеличение отечественной доли с 45% до 56% в продажах доли произведенных в России автомобилей»,— добавил господин Алиханов (цитата по ТАСС).

Концерн Toyota прекратил работу в России в 2022 году. В 2023-м компания продала завод под Санкт-Петербургом автомобильному институту ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу. Сделка состоялась без условия обратного выкупа. На предприятии планировали собирать люксовые автомобили Aurus, однако городским властям не удалось договориться с владельцем завода. В апреле 2025-го собственник бывшего завода Toyota был скрыт.

Volkswagen с 2007 года производил автомобили в Калужской области. В 2011 году «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде. В марте 2022 года немецкая компания остановила производство на обоих предприятиях. В 2003-м Volkswagen продал российскому «Арт-Финанс» 100% долей в ООО «Фольксваген Груп Рус» за €125 млн.