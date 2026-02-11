Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии увеличилась до 79,2%

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Удмуртии в январе составила 79,2%, что на 4,6 п. п. больше по сравнению с январем 2025 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Общероссийский уровень отказов в начале 2026 года достиг 82,7%, что на 3,5 п.п. выше, чем в Удмуртии. Лидерами по доле отказов среди регионов России стали Кемеровская (84,5%) и Омская (84,4%) области.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в условиях жестких кредитных ограничений банки не спешат увеличивать объемы одобрений заявок. Конкуренция за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности продолжает расти, однако для большинства граждан доступ к кредитам остается ограниченным.

Анастасия Лопатина