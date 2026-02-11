«Т-Образование» расширяет границы

Группа «Т-Технологии» приобрела Московскую школу программистов. МШП станет частью платформы «Т-Образование», сохранив при этом бренд и свой преподавательский и экспертный состав, сообщили в компании. Группа планирует масштабировать инфраструктуру школы, включая уникальную методику и ИТ-платформу. На создание аналогичного проекта с нуля потребовалось бы более пяти лет и значительные ресурсы. Кроме того, группа планирует открыть в крупнейших городах России, где есть ИТ-хабы «Т-Технологий», новые очные учебные центры. Тему продолжит Дарья Надина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сделка позволит «Т-Образованию» расширить возрастной диапазон собственных программ. В настоящее время на платформе обучаются школьники с 5 по 11 класс. После присоединения МШП обучение станет доступным уже со 2 класса, обеспечивая более глубокое погружение в предмет и формируя систему фундаментальных знаний для детей по всей России и за рубежом.

Проект кажется перспективным, учитывая высокое качество ИТ-образования Московской школы программистов. Это видно по ее выпускникам, говорит директор Высшей школы программной инженерии МФТИ, руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде школьников по информатике Алексей Малеев: «Мы знаем по опыту не первого десятка лет, что это достаточно сильные ребята — они потом хорошо проявляют себя, будучи студентами. Достаточно высокий уровень педагогов. Поэтому очень повезло коллегам из "Т-Образования" с таким замечательным приобретением».

МШП дает полноценное дополнительное образование в очном и онлайн-формате с 2001 года. У школы есть государственная лицензия и классы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Ученики школы ежегодно становятся победителями и призерами Всероссийских и Международных олимпиад по программированию, робототехнике, искусственному интеллекту и информационной безопасности.

За счет объединения усилий с «Т-Образованием» у школьников в разных городах страны появится больше возможностей для получения образования в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, олимпиадной математики и алгоритмов, что отвечает запросам родителей и потребностям вузов, продолжает Алексей Малеев: «У нас уделяется большое внимание этой отрасли на уровне федерального правительства и на региональном уровне. Мы же видим, что количество сдающих ЕГЭ по информатике продолжает расти — уже перевалило за 100 тыс. и продолжает дальше идти вперед. Это популярная область».