В Красноярском крае арестовали подростка, согласившегося за $600 на диверсию

По уголовному делу о приготовлении диверсии (ст. 30, ст. 281 УК РФ) на энергообъекте суд заключил под стражу 17-летнего жителя Красноярского края. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале 2026 года молодой человек, вступив в переписку с пользователем одного из мессенджеров, согласился за вознаграждение в $600 поджечь трансформатор в городе Минусинске (юг Красноярского края). Помощь в выполнении задания он попросил у четырех своих знакомых, обещая заплатить по 25 тыс. руб., но получил отказ.

О планах молодого человека стало известно сотрудникам УФСБ, которые его задержали. В отношении несостоявшегося диверсанта СКР возбудил уголовное дело.

Илья Николаев