Производители Башкирии уменьшили на 106 млрд рублей объем отгрузки продукции

В 2025 году в Башкирии отгружено продукции собственного производства на 2,67 трлн руб. Отчет об итогам промышленного производства опубликован на сайте Башстата.

По сравнению с позапрошлым годом, объем отгрузки в действующих ценах снизился примерно на 106,3 млрд руб. в сопоставимых ценах.

Два сектора продемонстрировали положительную динамику отгрузки — электроэнергетика (213,9 млрд руб., рост 6,6%) и коммунальная сфера (32 млрд руб., рост 3,8%).

Выпуск товаров в обрабатывающем секторе в денежном выражении составил немногим менее 2 трлн руб. (в 2024 году — более 2,03 трлн руб.). Объем производства кокса и нефтепродуктов — крупнейшей промышленной отрасли Башкирии — составил около 695,3 млрд руб., за год показатель уменьшился на 10%. В химическом производстве отгрузка сократилась на 6,8%, до 282,3 млрд руб.

Среди обрабатывающих сфер ростом фиксируется, в частности, в ремонте и монтаже машин и оборудования (на 69,3%, до 48,4 млрд руб.), металлургическом производстве (на 29,5%, до 65,2 млрд руб.), производстве пищевых продуктов (на 26,4%, до 188,8 млрд руб.), производстве лекарств и медицинских материалов (на 19,1%, до 64 млрд руб.), а также производстве готовых металлических изделий, не считая машин и оборудования (на 17,6%, до 66 млрд руб.).

Объем отгрузки в добыче полезных ископаемых составил 424,3 млрд руб., уменьшившись на 16,5%. В общей структуре промышленности доля выпуска в добыче полезных ископаемых уменьшилась с 18,3% до 15,9%, тогда как доля обрабатывающего сектора выросла с 73,3% до 74,9%.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в натуральном выражении объемы промпроизводства в Башкирии в прошлом году снизились на 2,8% после четырех лет роста.

Идэль Гумеров