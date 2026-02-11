Прокуратура объявила слишком высокими тарифы ЖКХ на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края выявила нарушения в расчетах водоснабжающих компаний и добилась снижения тарифов на 2026 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Региональная тарифная комиссия скорректировала выручку одиннадцати организаций на 96,4 млн рублей. Жители сэкономят: холодное водоснабжение подешевеет в среднем на 2%, водоотведение — на 9,5%.

Прокуроры провели проверки в шести округах края и обнаружили, что компании включили в валовую выручку неподтвержденные расходы. Эти траты напрямую завышали плату для потребителей, нарушили закон о государственном регулировании тарифов. Надзорный орган исключил сомнительные суммы из базовых расчетов, а комиссия утвердила новые тарифы.

Федеральное правительство рекомендовало поднять тарифы ЖКХ на Ставрополье на 22% с октября 2026 года из-за инфляции, повышения НДС до 22% и переноса индексации. Губернатор Владимир Владимиров ограничил рост 16%, выделив 1,1 млрд руб. из бюджета на субсидии — 590 млн на тепло, 610 млн на воду. Тарифы уже действуют с января: газ подорожал на 1,6% до 8,83 руб. за кубометр, электроэнергия — на 1,5–1,6% до 7,10 руб. за кВт·ч в первом диапазоне.

Прокурор Юрий Немкин лично контролирует прозрачность цен на все коммунальные услуги. Проверки выявили системные проблемы у местных монополистов, которые игнорировали требования к документированию затрат. Результат — ощутимая выгода для миллионов жителей: средний домохозяйство сэкономит десятки рублей ежемесячно на воде.

Прокуратура обещает продолжить мониторинг, чтобы избежать новых завышений. Жители Ставрополья отмечают, что такие меры смягчают нагрузку на фоне общероссийского роста цен. Работа надзора не ограничивается водой: в фокусе газ, электричество и тепло. Региональные власти уже проиндексировали базовые тарифы на 1,7% с января по сентябрь 2026 года. В октябре жителей регионов РФ ожидает второе за год и более существенное повышение тарифов.

Станислав Маслаков