На развитие глэмпингов на Дону направят 170 млн рублей

В 2026 году на развитие глэмпингов правительство Ростовской области направит более 170 млн руб. в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные заместителя министра экономического развития Ростовской области Ольги Попелнухи.

Более 108 млн руб. будут направлена на поддержку проектов строительства кемпингов. Еще 62,4 млн руб. предусмотрены для аналогичных целей в районе федеральной трассы М-4 «Дон». Отдельные 3,1 млн руб. выделены на строительство модульных некапитальных объектов размещения в рамках инвестиционных программ.

Кроме этого, регион получит 91,9 млн руб. федеральных средств на проекты модульных глэмпингов в период с 2026 по 2027 годы.

Замминистра отметила, что в программах поддержки глэмпингов не предусмотрены средства на улучшение транспортной доступности к этим объектам.

