Суд в Москве приостановил спор «Силовых машин» с PetroVietnam на $570 млн

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение ходатайства вьетнамской госкомпании PetroVietnam (PVN), которую обязали выплатить $570 млн по спору с «Силовыми машинами». Судебное решение было принято по итогам заседания 9 февраля, следует из картотеки суда.

Источник РБК пояснил, что арбитраж приостановил рассмотрение вопроса до получения разъяснений апелляционного суда Сингапура. По словам собеседника издания, PetroVietnam инициировала в России пересмотр судебных актов об исполнении решения Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC) по вновь открывшимся обстоятельствам. Вьетнамская компания считает, что решение SIAC о выплате денег «Силовым машинам» не подлежит исполнению на территории России до вынесения SIAC нового решения.

Причиной для судебного разбирательства стал контракт EPC на строительство тепловой электростанции Long Phu 1 на юге Вьетнама. В 2018 году работы по проекту приостановили из-за санкций США против «Силовых машин». В 2019 году российская компания подала иск к PetroVietnam в SIAC, потребовав компенсацию. В 2023 году трибунал SIAC встал на сторону «Силовых машин» и постановил взыскать с PetroVietnam $570 млн. Ответчик оспорил это решение в Высоком суде Сингапура. «Силовые машины» подали заявление в московский арбитраж о приведении решения в исполнение. В 2024 году арбитраж удовлетворил заявление «Силовых машин», и в декабре того же года компания начала процедуру исполнительного производства в отношении российских активов PetroVietnam, включая ее доли в совместных предприятиях ООО «СК “Русвьетпетро”» и ООО «Газпромвьет». Однако в декабре 2025-го арбитражный суд отказал «Силовым машинам» во взыскании долей PetroVietnam.