В Иркутске возбудили дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей

Следователи управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области расследуют уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Четверых иркутян подозревают в незаконном обналичивании свыше 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, с 2020 года иркутяне оказывали финансовые услуги юридическим и физическим лицам. Через 20 фиктивных организаций под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию. Кроме того, без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.

За свои услуги они брали комиссию в 12%, заработав на ней за последние пять лет не менее 194 млн руб. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников правоохранительные органы изъяли 1,5 млн руб., более $100 тыс., €18,5 тыс., четыре автомобиля, два мотоцикла, а также документы и электронные носители информации. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Влад Никифоров, Иркутск