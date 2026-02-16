С опорой на знания

Эксперты рынка негосударственного образования рассказали о сотрудничестве частных учебных заведений с российскими компаниями и подготовке квалифицированных кадров для реального сектора экономики.

Ректор Международного института дизайна и сервиса (МИДиС), руководитель регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Челябинской области Максим Усынин:

Максим Усынин

— МИДиС больше 20 лет сотрудничает с различными компаниями, чтобы студенты получали реальный опыт экспертов индустрии, могли практиковаться на задачах от бизнеса, проходить стажировки и быстрее устраиваться на работу.

Ядром образовательного процесса в колледже и вузе должно быть выполнение проектов для реальных заказчиков с наставниками из бизнеса, причем начиная с первого курса. Академические преподаватели — доценты, кандидаты наук, профессора — дают сильную теоретическую базу, без которой, конечно, никуда. Но практические кейсы — рабочие инструменты, реальный опыт решения задач — могут принести только действующие специалисты из индустрии. Поэтому на каждом направлении у нас работают преподаватели-практики, а партнеры регулярно проводят лекции и мастер-классы. К студентам приходят эксперты из Т-Банка, 2ГИС, Альфа-банка и других компаний.

Если начать практическую работу только после вуза — карьерный рост будет долгим. А если начать во время обучения, то к выпуску у студента уже будет опыт, стаж и портфолио — и путь к руководящей должности сократится в разы. Поэтому наши студенты по направлению «лингвистика» начинают практиковать языки за стойкой ресепшена в международных отелях, а будущие менеджеры ресторанов осваивают профессию с позиции официантов. Уже во время первой летней практики студент погружается в реальную бизнес-среду и начинает понимать устройство индустрии изнутри. В МИДиСе студенты гостиничного дела ежегодно проходят оплачиваемую стажировки в Hyatt, Radisson, Marriott в разных городах и странах.

Со второго курса эти прикладные задачи встраиваются непосредственно в учебный процесс. Каждый семестр до четвертого курса у студентов всех направлений есть предмет «проектный практикум». В его рамках студенты МИДиСа несколько месяцев работают над реальными задачами от бизнес-партнеров.

Именно проектно-ориентированная модель дает максимальный результат. Показательный пример — сотрудничество МИДиСа с компанией «ВКонтакте». Мы создали систему подготовки продуктовых команд. Студенты (дизайнер, программист, менеджер) командой создают готовые продукты для платформы: разрабатывают мини-приложения от исследования потребителей до интерфейса. Компания-заказчик подключается к процессу в трех ключевых точках: дает отзывы о жизнеспособности идеи на начальном этапе, предоставляет технические консультации на этапе создания продукта и сопровождает релиз. В итоге у каждого студента в портфолио появляются реальные кейсы, а ВК не только наполняет платформу мини-приложениями, но и попадает в поле внимания выпускников, решающих, куда бы им пойти работать. В будущем аналогичный проект мы планируем запустить и для мессенджера Мах.

Помимо этого, мы сотрудничаем с «Аэрофлотом»: проекты «Платформа развлечений на борту», «Полет мысли», а также система взаимодействия компании с инновационными предложениями малого и среднего бизнеса реализованы нашими студентами и преподавателями.

Для Альфа-банка проводили исследование потребительского поведения молодежи, разработали рекомендации по совершенствованию молодежной банковской карты и концепцию «офисов будущего». Совместно с Т-Банком идет разработка приложений для внутреннего использования сотрудниками банка. Кстати, специалисты банков активно участвуют и в образовательном процессе: проводят мастер-классы, деловые игры и т. п.

МИДиС — основной поставщик кадров для отельных сетей Radisson и Hyatt. С первого курса студенты начинают работать на линейных позициях, каждый год (еще будучи студентами) поднимаясь по карьерной лестнице. И после окончания вуза трудоустройство и хороший старт гарантированы.

Сфера моды тоже не исключение: знаменитый свитер, в котором министр иностранных дел Сергей Лавров появился на встрече в Анкоридже, создан брендом «Сельсовет», в котором работают наши выпускники.

Каждый семестр студенты работают над десятками проектов, при этом заявок от бизнеса поступает в три раза больше, чем мы можем обработать. Компании — от локальных компаний до федеральных холдингов — понимают простую экономику: выгоднее интегрироваться в учебный процесс и корректировать его «под себя», чем переучивать выпускника.

Михаил Сумбатян, основатель ГК IThub:

— Сегмент среднего профессионального образования демонстрирует устойчивый рост на фоне острого дефицита квалифицированных кадров — по оценкам экспертов, IT-отрасли требуется до 1 млн специалистов, а промышленным компаниям не хватает инженеров среднего и высшего звена. Спрос обусловлен трансформацией экономики: бизнесу нужны не абстрактные теоретики, а практики, готовые к задачам цифровизации, интеграции искусственного интеллекта и промышленной автоматизации, где рабочие профессии эволюционируют в высокотехнологичные роли с фокусом на результат. В частном среднем профессиональном образовании, таком как IThub, мы закрываем этот разрыв, предлагая бизнес-ориентированную модель, где выпускники выходят с портфолио реальных проектов и предложениями о работе.

Михаил Сумбатян

Наибольший спрос приходится на разработчиков программного обеспечения, инженеров по разработке и эксплуатации, специалистов по кибербезопасности, аналитиков данных и инженеров искусственного интеллекта (30% работодателей по прогнозу на 2026-й), а также на инженеров для промышленности — технологов, аппаратчиков и технарей с IT-навыками. Подготовка в IThub строится по стековой модели: с первого курса студенты работают в цифровых инкубаторах над задачами партнеров (1C, «Сбер», Wildberries) под руководством индустриальных наставников, с интеграцией предиктивной аналитики для персонализации траекторий и геймификацией прогресса — это обеспечивает 75% выход на рынок до диплома.

Трудоустройство — основа нашей модели: 88% выпускников работают по специальности через 100+ партнеров с треками вроде «Интернет-маркетолог Wildberries» (практика со второго курса, диплом + предложение о работе). Взаимодействие с работодателями организовано через индустриальные советы: они формируют программы, предоставляют кейсы и приоритизируют наем.

Сложности есть: кадровый голод преподавателей-практиков и бюрократия государственно-частных партнерств, но частное среднее профессиональное образование решает их за счет гибкости: мы платим по рынку, используем интеграции с системами управления персоналом и фокусируемся на пожизненной ценности выпускника.

Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором международной школы программирования и математики «Алгоритмика»:

— В регионах России «Алгоритмика» в партнерстве со «Сбером» реализует системный образовательный проект по формированию IT- и ИИ-компетенций у школьников. Это не отдельные курсы, а региональные образовательные модели, которые выстраивают непрерывную траекторию развития цифровых навыков: от базового уровня до углубленной проектной подготовки, формируя модель «дошкольные учреждения—школы—СПО/вузы—индустриальные компании». Проекты запускаются в партнерстве с региональными властями и встраиваются в существующую образовательную инфраструктуру. По данной модели в прошлом году мы запустились в 25 регионах РФ.

Станислав Косарев

Фокус программ не на ранней узкой специализации, а на развитии технологического и алгоритмического мышления. Школьники изучают программирование, основы работы с данными, элементы искусственного интеллекта, кибербезопасность, пробуют себя в командной проектной работе и решении прикладных задач. Такой подход позволяет ребятам с раннего детства сформировать твердые навыки ориентации в цифровом мире, научиться использовать ИИ и противостоять киберугрозам.

Отдельное направление сотрудничества — социальные проекты. Совместно со «Сбером» и благотворительным фондом «Вклад в будущее» «Алгоритмика» реализовала в прошлом программы по обучению основам ИИ для детей из детских домов и с опытом сиротства. Для ребят цифровые навыки становятся реальным инструментом расширения жизненных возможностей — через практику, создание собственных проектов и знакомство с современными технологиями, которые востребованы на рынке труда.

Еще один важный элемент сотрудничества — соревновательные и олимпиадные форматы. В частности, в Нижнем Новгороде проводилась международная олимпиада по IT, искусственному интеллекту и кибербезопасности, реализуемая при партнерстве «Сбера», правительства Нижегородской области и «Алгоритмики» как технологического партнера. Олимпиада была построена вокруг практических задач, приближенных к реальным сценариям работы в IT и кибербезопасности, и служила инструментом выявления и развития талантливых школьников из разных регионов и стран.

В сотрудничестве со «Сбером» речь идет о формировании образовательных лифтов. Через региональные программы, социальные инициативы, олимпиады и проектные форматы школьники и студенты получают доступ к профориентации, наставничеству, стажировкам и дальнейшим образовательным трекам.

Таким образом, сотрудничество «Алгоритмики» и «Сбера» — это долгосрочная модель развития человеческого капитала, где мы как представитель частного образования, «Сбер» и регионы совместно выстраиваем устойчивую систему подготовки кадрового резерва для цифровой экономики России, что соответствует в целом стратегии государства в части достижения целей технологического лидерства.