С опорой на знания
Частное образование отвечает на запрос МСП по подготовке управленцев и предпринимателей
Для малого и среднего бизнеса (МСП) кадровый вопрос особенно актуален - нанимать новый персонал небольшим компаниям бывает сложнее, чем крупным корпорациям. Есть проблема и с обучением самих предпринимателей и управленцев. Решать эти задачи помогают в том числе частные учебные заведения.
Российский рынок труда остается напряженным уже не первый год: безработица находится на исторически низком уровне 2,2% (по состоянию на декабрь 2025 года). В то же время существует ряд тенденций, которые осложняют ситуацию как для работодателей, так и для соискателей. По оценкам HH, текучка кадров составляет около 30%, а 76% компаний сталкивается с нехваткой персонала. Это особенно актуально для компаний потребительского сектора.
Одним из наиболее «пострадавших» от такой ситуации на рынке труда остается сектор МСП. По данным ЦБ, в третьем квартале 2025 года дефицит кадров сохранялся в большинстве отраслей, особенно остро — в сельском хозяйстве, производстве и розничной торговле. Для небольших компаний это означает сложности с выполнением заказов, увеличение нагрузки на сотрудников, рост издержек, снижение конкурентоспособности, трудности с развитием бизнеса.
Впрочем, перед МСП встала новая, более глобальная проблема. Сегодня есть определенные подвижки в сторону подготовки кадров для МСП, рассказывает первый вице-президент общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Эдуард Омаров. Этому способствует развитие в стране профессионального образования, укрепление связей между предпринимателями и учебными заведениями. Однако, по его словам, существует определенный перекос, который необходимо устранить. «Бизнесу нужны не только сварщики, водители, сантехники. МСП очень нужны управленцы, грамотные маркетологи, специалисты по управлению персоналом, коммерческие директора. И в этих направлениях очень большой дефицит, который испытывает практически каждое предприятие на сегодняшний день»,— отмечает он.
Проблема заключается в том, что мало кто рассматривает предпринимателя как кадровый резерв для экономики. В результате дефицит профессиональных предпринимателей достигает 90−95%. Фактически общее количество предпринимателей, имеющих профессиональное образование, составляет менее 2% — это люди, которые получили какое-то образование, связанное с ведением подобной деятельности. Таких специалистов, по статистике «Опоры России», сегодня более 6 млн, и практически все они нуждаются в профессиональном образовании.
Показательным примером является профессия маркетолога. Сегодня учебные заведения обучают общему маркетингу, а прикладной маркетинг студенты потом добирают на практике сами. Но бизнес при приеме человека на работу интересует практический опыт изучения рынка, формирования и управления брендом, развития компании. И, как правило, эти знания у соискателей отсутствуют. В результате компании вынуждены брать на работу неготовых специалистов, доучивать их. «Пришло время поставить этот вопрос глобально»,— полагает Эдуард Омаров. Чтобы решать проблемы с подготовкой кадров, «Опора России» подписала соглашение с 20 университетами страны по развитию экосистемы предпринимательства и предпринимательского образования. В их числе частные учебные заведения. Успешным примером сотрудничества бизнеса и МСП Эдуард Омаров называет Тюменский государственный университет, где с поддержкой «Опоры России» была создана базовая кафедра по обучению предпринимательству, к текущему моменту трансформировавшаяся в международную школу. Богатый опыт в этом направлении есть у университета «Синергия».
Сегодня заказ на подготовку кадров со стороны малого и среднего бизнеса меняется. «И в этом отношении частные образовательные учреждения быстрее будут перестраиваться, потому что они более мобильны, активнее отвечают на запросы рынка»,— указывает господин Омаров. Частное образование, подчеркивает он, составляет конкуренцию к государственному сектору, «а любая конкуренция в принципе стимулирует развитие». Поэтому поддерживать развитие частного образования нужно обязательно, заключает эксперт.
Эксперты рынка негосударственного образования рассказали о сотрудничестве частных учебных заведений с российскими компаниями и подготовке квалифицированных кадров для реального сектора экономики.
Ректор Международного института дизайна и сервиса (МИДиС), руководитель регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Челябинской области Максим Усынин:
— МИДиС больше 20 лет сотрудничает с различными компаниями, чтобы студенты получали реальный опыт экспертов индустрии, могли практиковаться на задачах от бизнеса, проходить стажировки и быстрее устраиваться на работу.
Ядром образовательного процесса в колледже и вузе должно быть выполнение проектов для реальных заказчиков с наставниками из бизнеса, причем начиная с первого курса. Академические преподаватели — доценты, кандидаты наук, профессора — дают сильную теоретическую базу, без которой, конечно, никуда. Но практические кейсы — рабочие инструменты, реальный опыт решения задач — могут принести только действующие специалисты из индустрии. Поэтому на каждом направлении у нас работают преподаватели-практики, а партнеры регулярно проводят лекции и мастер-классы. К студентам приходят эксперты из Т-Банка, 2ГИС, Альфа-банка и других компаний.
Если начать практическую работу только после вуза — карьерный рост будет долгим. А если начать во время обучения, то к выпуску у студента уже будет опыт, стаж и портфолио — и путь к руководящей должности сократится в разы. Поэтому наши студенты по направлению «лингвистика» начинают практиковать языки за стойкой ресепшена в международных отелях, а будущие менеджеры ресторанов осваивают профессию с позиции официантов. Уже во время первой летней практики студент погружается в реальную бизнес-среду и начинает понимать устройство индустрии изнутри. В МИДиСе студенты гостиничного дела ежегодно проходят оплачиваемую стажировки в Hyatt, Radisson, Marriott в разных городах и странах.
Со второго курса эти прикладные задачи встраиваются непосредственно в учебный процесс. Каждый семестр до четвертого курса у студентов всех направлений есть предмет «проектный практикум». В его рамках студенты МИДиСа несколько месяцев работают над реальными задачами от бизнес-партнеров.
Именно проектно-ориентированная модель дает максимальный результат. Показательный пример — сотрудничество МИДиСа с компанией «ВКонтакте». Мы создали систему подготовки продуктовых команд. Студенты (дизайнер, программист, менеджер) командой создают готовые продукты для платформы: разрабатывают мини-приложения от исследования потребителей до интерфейса. Компания-заказчик подключается к процессу в трех ключевых точках: дает отзывы о жизнеспособности идеи на начальном этапе, предоставляет технические консультации на этапе создания продукта и сопровождает релиз. В итоге у каждого студента в портфолио появляются реальные кейсы, а ВК не только наполняет платформу мини-приложениями, но и попадает в поле внимания выпускников, решающих, куда бы им пойти работать. В будущем аналогичный проект мы планируем запустить и для мессенджера Мах.
Помимо этого, мы сотрудничаем с «Аэрофлотом»: проекты «Платформа развлечений на борту», «Полет мысли», а также система взаимодействия компании с инновационными предложениями малого и среднего бизнеса реализованы нашими студентами и преподавателями.
Для Альфа-банка проводили исследование потребительского поведения молодежи, разработали рекомендации по совершенствованию молодежной банковской карты и концепцию «офисов будущего». Совместно с Т-Банком идет разработка приложений для внутреннего использования сотрудниками банка. Кстати, специалисты банков активно участвуют и в образовательном процессе: проводят мастер-классы, деловые игры и т. п.
МИДиС — основной поставщик кадров для отельных сетей Radisson и Hyatt. С первого курса студенты начинают работать на линейных позициях, каждый год (еще будучи студентами) поднимаясь по карьерной лестнице. И после окончания вуза трудоустройство и хороший старт гарантированы.
Сфера моды тоже не исключение: знаменитый свитер, в котором министр иностранных дел Сергей Лавров появился на встрече в Анкоридже, создан брендом «Сельсовет», в котором работают наши выпускники.
Каждый семестр студенты работают над десятками проектов, при этом заявок от бизнеса поступает в три раза больше, чем мы можем обработать. Компании — от локальных компаний до федеральных холдингов — понимают простую экономику: выгоднее интегрироваться в учебный процесс и корректировать его «под себя», чем переучивать выпускника.
Михаил Сумбатян, основатель ГК IThub:
— Сегмент среднего профессионального образования демонстрирует устойчивый рост на фоне острого дефицита квалифицированных кадров — по оценкам экспертов, IT-отрасли требуется до 1 млн специалистов, а промышленным компаниям не хватает инженеров среднего и высшего звена. Спрос обусловлен трансформацией экономики: бизнесу нужны не абстрактные теоретики, а практики, готовые к задачам цифровизации, интеграции искусственного интеллекта и промышленной автоматизации, где рабочие профессии эволюционируют в высокотехнологичные роли с фокусом на результат. В частном среднем профессиональном образовании, таком как IThub, мы закрываем этот разрыв, предлагая бизнес-ориентированную модель, где выпускники выходят с портфолио реальных проектов и предложениями о работе.
Наибольший спрос приходится на разработчиков программного обеспечения, инженеров по разработке и эксплуатации, специалистов по кибербезопасности, аналитиков данных и инженеров искусственного интеллекта (30% работодателей по прогнозу на 2026-й), а также на инженеров для промышленности — технологов, аппаратчиков и технарей с IT-навыками. Подготовка в IThub строится по стековой модели: с первого курса студенты работают в цифровых инкубаторах над задачами партнеров (1C, «Сбер», Wildberries) под руководством индустриальных наставников, с интеграцией предиктивной аналитики для персонализации траекторий и геймификацией прогресса — это обеспечивает 75% выход на рынок до диплома.
Трудоустройство — основа нашей модели: 88% выпускников работают по специальности через 100+ партнеров с треками вроде «Интернет-маркетолог Wildberries» (практика со второго курса, диплом + предложение о работе). Взаимодействие с работодателями организовано через индустриальные советы: они формируют программы, предоставляют кейсы и приоритизируют наем.
Сложности есть: кадровый голод преподавателей-практиков и бюрократия государственно-частных партнерств, но частное среднее профессиональное образование решает их за счет гибкости: мы платим по рынку, используем интеграции с системами управления персоналом и фокусируемся на пожизненной ценности выпускника.
Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором международной школы программирования и математики «Алгоритмика»:
— В регионах России «Алгоритмика» в партнерстве со «Сбером» реализует системный образовательный проект по формированию IT- и ИИ-компетенций у школьников. Это не отдельные курсы, а региональные образовательные модели, которые выстраивают непрерывную траекторию развития цифровых навыков: от базового уровня до углубленной проектной подготовки, формируя модель «дошкольные учреждения—школы—СПО/вузы—индустриальные компании». Проекты запускаются в партнерстве с региональными властями и встраиваются в существующую образовательную инфраструктуру. По данной модели в прошлом году мы запустились в 25 регионах РФ.
Фокус программ не на ранней узкой специализации, а на развитии технологического и алгоритмического мышления. Школьники изучают программирование, основы работы с данными, элементы искусственного интеллекта, кибербезопасность, пробуют себя в командной проектной работе и решении прикладных задач. Такой подход позволяет ребятам с раннего детства сформировать твердые навыки ориентации в цифровом мире, научиться использовать ИИ и противостоять киберугрозам.
Отдельное направление сотрудничества — социальные проекты. Совместно со «Сбером» и благотворительным фондом «Вклад в будущее» «Алгоритмика» реализовала в прошлом программы по обучению основам ИИ для детей из детских домов и с опытом сиротства. Для ребят цифровые навыки становятся реальным инструментом расширения жизненных возможностей — через практику, создание собственных проектов и знакомство с современными технологиями, которые востребованы на рынке труда.
Еще один важный элемент сотрудничества — соревновательные и олимпиадные форматы. В частности, в Нижнем Новгороде проводилась международная олимпиада по IT, искусственному интеллекту и кибербезопасности, реализуемая при партнерстве «Сбера», правительства Нижегородской области и «Алгоритмики» как технологического партнера. Олимпиада была построена вокруг практических задач, приближенных к реальным сценариям работы в IT и кибербезопасности, и служила инструментом выявления и развития талантливых школьников из разных регионов и стран.
В сотрудничестве со «Сбером» речь идет о формировании образовательных лифтов. Через региональные программы, социальные инициативы, олимпиады и проектные форматы школьники и студенты получают доступ к профориентации, наставничеству, стажировкам и дальнейшим образовательным трекам.
Таким образом, сотрудничество «Алгоритмики» и «Сбера» — это долгосрочная модель развития человеческого капитала, где мы как представитель частного образования, «Сбер» и регионы совместно выстраиваем устойчивую систему подготовки кадрового резерва для цифровой экономики России, что соответствует в целом стратегии государства в части достижения целей технологического лидерства.
Борис Машковцев, генеральный директор киностудии «Союзмультфильм»:
— Мы сознательно выбрали партнерство с современным частным вузом «Синергия», потому что это дает уникальные преимущества: динамичность в обновлении программ, доступ к технической базе и фокус на практических навыках, востребованных рынком. Такой подход позволяет студентам сразу работать в актуальных цифровых средах, а нам — растить специалистов, готовых к задачам высокотехнологичного производства. Факультет принял первых студентов 1 сентября 2021 года. За весь период (по 30 января 2026 года) было выпущено 387 студентов. Мы, безусловно, будем рассматривать факультет как одну из ключевых площадок для поиска будущих сотрудников.
Артур Арушанян, руководитель PR-направления Virtus.pro:
— Решение о партнерстве с частным вузом было принято благодаря его сильной материально-технической базе, гибкости образовательных программ, практико-ориентированному подходу и использованию современных технологий в обучении — у нашего образовательного партнера университета «Синергия» все это имеется.
Взаимодействие выстраивается вокруг совместных образовательных инициатив, проектной работы и развития профильных направлений в обучении — digital-маркетинга, PR, аналитики и менеджмента. В дальнейшем это может послужить базой для кадрового резерва бизнеса.
Денис Захаркин, основатель и генеральный директор VR Concept:
— Мы выбираем партнерство с частными вузами и колледжами, потому что там чаще есть хорошая техническая база и современная инфраструктура, решения принимаются быстрее, и обучение проще «приземлять» на реальные задачи индустрии. Для нас, как IT-компании, которая разрабатывает собственный продукт, такое сотрудничество важно сразу по двум причинам: это и кадровый трек (стажировки, практики, специалисты для нас и наших партнеров), и образовательный трек — на нашем решении учатся, а мы приносим в вуз экспертизу реального рынка по креативным технологиям, 3D-графике и VR.
Елена Слесарева, директор по маркетингу, издательство комиксов BUBBLE:
— Как ведущее издательство оригинальных комиксов в России, мы рассматриваем обучение будущих художников, колористов и сценаристов как приоритет для устойчивого развития индустрии. Поэтому мы оказываем со своей стороны максимальную поддержку образовательным учреждениям, специализирующимся на подготовке специалистов для комикс-рынка. Партнерство с факультетом комиксов университета «Синергия» стало для нас системным и важным шагом. В рамках сотрудничества наши ведущие авторы выступают в роли преподавателей-практиков, а студенты получают доступ к производственным процессам издательства.
Динара Сафиханова, директор по персоналу «Сафмар Плаза»:
— Гостиничный холдинг «Сафмар Плаза» развивает стандарты и традиции мировых гостиничных брендов, таких как Marriott, Hilton и InterContinental Hotels Group. Ключевую роль в его деятельности играет профессионализм сотрудников, и поэтому сотрудничество компании и вуза является взаимовыгодным. Для вуза это возможность усилить интеграцию образовательного и производственного процессов, для компании — способ получить специалиста, который может быстро и успешно включиться в производственный процесс.
За время сотрудничества с университетом «Синергия» в московских отелях компании «Сафмар Плаза» прошли производственную практику около 600 студентов.