Московский институт психоанализа выступает партнером федерального проекта «СВОя сила». Проект представляет собой комплексную образовательную программу социальной реабилитации и профессионального становления для членов семей участников СВО. Лидер проекта — постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте РФ Ольга Бадма-Халгаева, автор образовательных программ — директор Московской школы практической психологии МИП Гули Базарова. Ключевая цель проекта — помочь участникам боевых действий и близким военнослужащих обрести жизненную силу, преодолеть кризис через погружение в психологическую практику и стать источником поддержки для других, получив навыки «равного консультанта». Основной инструмент — бесплатный семимесячный курс «Социально-психологическая поддержка участников боевых действий и членов их семей в трудных жизненных ситуациях», разработанный и проводимый Московской школой практической психологии МИП и Томским государственным университетом. Проект стартовал в феврале 2024 года с первого потока из 100 человек в семи регионах. На сегодняшний день география расширилась до 35 регионов, а общее число выпускников превысило 750 человек. Проект получил широкое признание, став лауреатом премии «Страну меняют люди» и победителем специальной номинации АСИ в премии «Россия — страна возможностей». Его поддерживают МИП, ТГУ, фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, российское общество «Знание».