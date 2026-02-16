«Частные школы — пилоты новаций»

Учебные заведения активно внедряют цифровые инструменты, а отдельные частные школы разрабатывают новые формы обучения, в том числе смешанную. О тенденциях в негосударственном образовании рассказывает руководитель школы «Олимп-Плюс», советник ректора МГИМО Роман Котов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Котов

Фото: из личного архива Роман Котов

Фото: из личного архива

Многие родители сегодня делают выбор в пользу частных школ, ориентируясь на три ключевых фактора: качество образования, инфраструктуру и безопасность среды — как от внешних угроз, так и внутри учебного коллектива — для развития ребенка в очень чувствительное время, когда он остается вне семьи.

Когда запросы семей к образованию становятся все более индивидуальными, важной становится способность школы предложить вариативность и дать возможность родителям и детям выбирать подходящий путь развития. В определенных областях негосударственные учреждения более гибкие и могут предлагать форматы, которые сложнее быстро развернуть в государственных организациях. В этом смысле частные школы — пилоты некоторых новаций, успех которых может впоследствии применяться массово.

Одной из таких новаций можно назвать смешанное, или гибридное, обучение. Под ним мы понимаем очную форму с применением дистанционных образовательных технологий, заочную форму и даже семейное обучение, которое осуществляется вне образовательных организаций. Такие формы в негосударственной школе проще тестировать и адаптировать.

Обучение для увлеченных детей

Смешанная форма подходит в первую очередь увлеченным детям, чья основная деятельность — будь то профессиональный спорт, искусство или углубленная научная работа — проходит вне стен школы. Этим школьникам нужен иной подход к организации учебного времени. Смешанный формат позволяет совмещать увлечение или призвание с полноценным и качественным образованием.

Мы работаем в таком формате, например, с ребятами, которые участвуют во всероссийских олимпиадах. Им необходимы индивидуальный учебный план, возможность осваивать программу в комфортном ритме и получить аттестацию, сосредоточившись на подготовке к олимпиадам.

Другой пример — профессиональные спортсмены, которые ходят в школы олимпийского резерва и большую часть дня проводят на тренировках. Мы также работаем с ребятами, которые по состоянию здоровья не ходят в школу и им нужна особая поддержка.

Гибридные форматы обучения — хороший инструмент для тех родителей, которые вынуждены вместе с детьми переехать на год или несколько лет и не хотят, чтобы ребенок на длительный срок выпадал из российской системы образования.

Все эти категории учеников могут быть заинтересованы в смешанном формате обучения.

Важно, чтобы новые формы не воспринимались как избегание школы и попытка уйти от трудностей, связанных с подготовкой ребенка к взрослению. Мы стараемся строить школу, которая помогает стать трудолюбивым взрослым. Этот формат обучения не дискредитирует образование в целом, а становится важным и полезным инструментом развития.

Наша задача — дать альтернативе воздух

Позади более десяти лет ежедневной, кропотливой работы педагогического коллектива, наших коллег в IT, которые сопровождали процесс разработки смешанного формата.

Сейчас мы вышли на понятные для нас формы: очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и заочное обучение. Их отличие в основе учебного процесса: очная форма с ДОТ предполагает прямое участие в онлайн-занятиях в режиме реального времени или просмотр их в записи, а заочная форма строится на самостоятельной работе с заранее подготовленными учебными видеоматериалами. Это базовые формы, которые имеют отношение к формирующемуся термину «смешанное обучение».

Технологической основой для реализации этих форм служат специализированные платформы. Специально для наших учеников мы разработали платформу международной школы смешанного обучения, IBLS, которая стала крупнейшей в России в сегменте основного образования. Здесь дети могут самостоятельно изучать материал, проходить контрольные работы. Там же можно получить консультации, но они носят менее интенсивный характер.

Эти формы помогают сохранить вариативность и дают возможность родителям выбирать путь своего ребенка. Школа — один из самых консервативных институтов в истории человечества. Но очевидно, что меняющиеся общественные условия и жизненные обстоятельства приводят к появлению альтернативы. Наша задача не в том, чтобы заглушить эти альтернативы, а в том, чтобы дать им воздух.