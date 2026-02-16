Школа как стратегия

Частное образование — растущий сектор, который следует за общественным запросом. Семьям нужны индивидуальный подход и качество как в каждом уроке, так и в ежедневной коммуникации школы с родителями. Для бизнеса школа — это вклад в социальный и общественный капитал территории, инструмент укрепления HR-бренда и удержания ключевых сотрудников.

Татьяна Выскребенцева



В сфере образования становится все больше предпринимателей: число ИП за это время увеличилось на 42,84%. К таким выводам пришли специалисты проекта «Контур.Фокус», проанализировав данные с 2022 по 2025 год. При этом более 40 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей решили инвестировать именно в сегмент школьного образования.

Аналитики проекта «Контур.Фокус» объясняют это тем, что появляется все больше родителей, стремящихся отдать ребенка в школу с малым количеством учеников, где, помимо основной учебы, будут кружки, секции и другие дополнительные услуги: «Растет спрос и на узкоспециализированные школы, например языковые, IT, шахматные».

В сложившемся контексте вложения бизнеса в образовательные услуги для детей не просто инициатива «для галочки», а способ выиграть гонку за человеческий капитал и инструмент повышения устойчивости кадровой политики, считает партнер консалтингового агентства «ШколБридж» Татьяна Выскребенцева.

«Школа, созданная или усиленная участием работодателя, повышает уверенность семей в будущем,— отмечает эксперт.— Понимание, что родители получат поддержку не только до трехлетия ребенка, но и на этапе школьного образования,— это уверенность и лояльность длинной в десять и более лет. Для компаний же это отражается в метриках корпоративной ответственности».

У такой стратегии есть долгоиграющие последствия, продолжает Татьяна Выскребенцева: «Дети, которые растут в ценностях компании, видят отрасль в лабораториях и проектах, выбирают профиль осознанно и возвращаются уже как стажеры и сотрудники».

При этом наиболее востребованные в глазах родителей форматы — небольшие школы на 100–300 учеников с четкой образовательной концепцией и сильным управлением — одновременно обладают и относительно низким порогом входа. Дефицит качественного предложения максимально заметен в регионах присутствия промышленности, при этом размер инвестиций в малые проекты позволяет вовлекать в образовательную сферу средний бизнес.

Открытие школы — большая ответственность и высокий уровень требований от регуляторов, которые нельзя недооценивать. «Ошибочно также ожидать быстрый возврат инвестиций,— рассказывает партнер консалтингового агентства "ШколБридж".— Школа — это всегда социальное предпринимательство: финансовая устойчивость критически важна, но смысл проекта — человеческий капитал и долгосрочная репутация. Окупаемость здесь считается иначе: через снижение стоимости релокации квалифицированных специалистов с семьями, устойчивость набора, лояльность, снижение текучести, влияние на ESG-оценку».

Однако риски, связанные с открытием школы, управляемы, если рассматривать путь к школе как пять этапов. Первый — это определиться со смыслом проекта, кому и для чего нужна школа в конкретном месте. Следует четко сформулировать образовательную миссию, набор ценностей и компетенций, которые бизнес намерен выращивать. «Зафиксируйте профиль: какой уровень (начальная, основная, старшая), какие треки (инженерия, креативные индустрии, языки), как связать их с вашей отраслью, чтобы профориентация была естественной, а не декларативной»,— перечисляет Татьяна Выскребенцева.

Второй этап — изучение территории и общественного запроса. Требуется понять, есть ли уже школы, которые отвечают запросам инвестора, кто живет и работает рядом, в чем особенности местности, кто готов переезжать, чего ждут родители, продолжает эксперт: «На основе этих данных принимайте решения о формате: поддержка и партнерство с существующим проектом или создание малого кампуса на 100–300 учеников, авторская модель, инклюзивная среда — там, где компактность и управляемость дают доверие».

Следующий шаг касается всего, что связано с регуляторикой: программы, кадровые, нормативные требования и локальные акты. Четвертый этап — инфраструктура, то есть подбор помещений и создание образовательных пространств. При этом важно не пытаться сделать «как в офисе»: школьная экосистема существует в другом ритме.

Наконец, последний этап — подбор управленческой и педагогической команды. Для частной школы важны не только формальные компетенции — нужен директор, который умеет работать с родительским сообществом и данными, учителя, владеющие проектным обучением и индивидуальными траекториями, тьюторы для инклюзии и сопровождения одаренных.

«Инвестировать в школу — значит инвестировать в собственный бизнес, территорию и страну. Наша задача — помогать на каждом этапе и провести проект от идеи до устойчивой практики так, чтобы он усиливал компанию и действительно отвечал запросу общества»,— резюмирует Татьяна Выскребенцева.