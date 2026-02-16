«Важно выстроить системный диалог с государством»

Частный образовательный сектор становится все более значимой частью национальной системы образования России. Сегодня в нем обучается около 2 млн человек, и эта цифра продолжает устойчиво расти. За последние пять лет число студентов частных вузов увеличилось в 1,6 раза, а в сегменте среднего профессионального образования — более чем на 80%.

Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия»

Фото: Предоставлено Пресс-службой Университета «Синергия»

Фото: Предоставлено Пресс-службой Университета «Синергия»

Такая динамика подтверждает необходимость разработки единой стратегии развития негосударственного образования, охватывающей все уровни: от дошкольного до высшего. Этот документ должен не только консолидировать усилия сектора, но и направить их на решение приоритетных государственных задач, таких как развитие кадрового потенциала, технологический суверенитет и социальная поддержка.

Один из ключевых потенциалов частного образования — способность гибко адаптировать программы под запросы рынка труда. Уже сегодня частные вузы демонстрируют высокую долю приема на инженерные (38%) и медицинские (15%) специальности, что свидетельствует об их роли в подготовке востребованных специалистов.

Экономическая модель частного сектора позволяет активно внедрять инновации, развивать материально-техническую базу и апробировать новые образовательные форматы, которые в дальнейшем могут быть масштабированы на всю систему образования. В стратегии важно предусмотреть снятия избыточных регуляторных барьеров.

Важным направлением является экспорт российского образования. Опыт частных организаций в открытии зарубежных филиалов и привлечении иностранных студентов может быть использован для укрепления позиций России на международном образовательном рынке. Примером служит открытие Корпорацией «Синергия» и компанией «Иннопрактика» Российского образовательного агентства в Индии, которое занимается подбором образовательных программ и визовой поддержкой для иностранных абитуриентов, а также организация подготовительных факультетов к поступлению в российские образовательные организации.

Частный сектор также способен взять на себя значительную социальную нагрузку: профессиональную переподготовку ветеранов и участников Специальной военной операции, обучение детей с особыми потребностями, развитие инфраструктуры в регионах. Кроме того, через систему патриотического воспитания, тематических мероприятий и встреч с ветеранами частные организации участвуют в формировании социально ответственных граждан.

Для дальнейшего роста сектора необходимо решить и внутренние проблемы: повысить качество образовательных услуг, внедрить механизмы саморегулирования и независимой оценки, улучшить имидж частного образования. Важно также выстроить системный диалог с государством, обеспечить равные условия участия в государственных программах и проектах.

Опыт стран БРИКС показывает, что доля частного образования может достигать 30%, в то время как в России этот показатель пока не превышает 6%. Реализация стратегии позволит не только сократить отставание, но и высвободить до 2 трлн руб. бюджетных средств в течение трех лет за счет привлечения частных инвестиций в образовательную сферу.

Таким образом, развитие негосударственного сектора образования — это не только ответ на вызовы времени, но и реальный ресурс для достижения национальных целей России до 2030 года и далее до 2036 года.