Роман Султанов, заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования (АсНОбр), председатель комитета по образованию «Опоры России» о взаимодействии частного образования с государством:

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации негосударственного образования Роман Султанов

— Как сегодня выстроены отношения между частным образовательным сектором и государственными регуляторами?

— Буквально в январе этого года мы провели четыре круглых стола более чем с 500 руководителями частных образовательных организаций. Собранная обратная связь охватила ключевые аспекты взаимодействия с регуляторами. Если говорить о законодательной базе, то правила игры для всех образовательных организаций должны быть едины. Однако на практике мы часто сталкиваемся с совершенно иной ситуацией. Частные школы, колледжи или детские сады порой остаются вне поля зрения региональных министерств, не получая, например, даже просто актуальной информации о конкурсах или программах поддержки. Одной из наших стратегических задач как ассоциации стало исправление этого положения. Для этих целей был сформирован Наблюдательный совет ассоциации с представителями руководства всех профильных органов власти.

— В чем сильные стороны негосударственного сектора, которые могли бы обогатить всю систему образования?

— Его потенциал огромен и часто остается нераскрытым для широкой системы. Прежде всего это гибкость, практико- и клиентоориентированность. Частные учреждения быстрее реагируют на запросы рынка труда, тоньше чувствуют потребности родителей, детей, работодателей.

Инновации. Даже в таких сферах, как воспитательная работа, благодаря большей свободе здесь рождаются уникальные методики. Но, к сожалению, механизмов для их выявления и масштабирования сегодня почти нет.

Отдельно хочу выделить два критически важных направления. Первое — это глубокая, «на одном языке» выстроенная работа с бизнесом-партнерами. Второе — это работа с особенными детьми. Многие частные детские сады и школы берут на себя миссию по созданию комфортной среды для ребят с ОВЗ.

— Можете привести конкретный пример эффективного сотрудничества между образованием и бизнес-индустрией?

—Яркий пример — факультет анимации в университете «Синергия», созданный в партнерстве с легендарной киностудией «Союзмультфильм». Это не просто образовательная программа, это решение кадровой задачи для целой отрасли и ответ на спрос молодежи на творческие профессии. Таких кейсов становится все больше.

— Какие инициативы продвигает ассоциация для поддержки частного сектора?

— Одна из наших важнейших инициатив касалась социальных гарантий для педагогов. Мы столкнулись с проблемой, когда при оформлении пенсии стаж работы в некоторых частных (а иногда и государственных) учреждениях не засчитывался. Мы подготовили соответствующий законопроект и добиваемся его принятия. Осенью прошлого года от Министерства труда и социальной защиты было получено официальное разъяснение, закрепляющее право педагогов на все льготы вне зависимости от формы собственности учебного заведения.

Беседовала Анна Кораблева