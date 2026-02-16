«Только вместе мы сможем больше»

Роль частного образования многогранна. Во-первых, в его рамках нередко осуществляются инициативы, которые потом можно масштабировать в структурах государственного образования. Второй момент — возможность кооперации и сотрудничества в рамках реализации совместных сетевых программ. Зачастую частное образование по причине большей гибкости закрывает ниши, на которые есть спрос со стороны граждан или бизнеса, тогда как государственный сектор полностью не может по тем или иным причинам закрыть эти потребности, например программы дополнительного образования.

Ольга Петрова, замминистра науки и высшего образования

Фото: Предоставлено пресс-службой Минобрнауки Ольга Петрова, замминистра науки и высшего образования

Форматы взаимодействия государства и частных учебных заведений могут быть разными. В их числе: сетевые программы, взаимное приглашение в качестве экспертов преподавателей как для преподавания, так и для участия в различных семинарах, конференциях, обмен опытом, реализация инициатив по технологическому лидерству и предпринимательству.

Самое главное, что мы умеем слышать друг друга, вместе работать и решать важные задачи. Это заметно, в частности, по внедрению таких социально значимых практик, как помощь бойцам и их семьям, где частные образовательные организации работают наравне с государственными. Еще одно направление — создание семейноцентричной среды в университетах. Мы вместе создаем возможности для решения стоящих перед образовательным сектором задач и достижения показателей национальных целей, которые сформулированы президентом.

Сегодня мы видим, как совместное движение к общим результатам — государственно-частное партнерство — позволяет обеим сторонам, объединяя ресурсы, создавать больше образовательных возможностей как для детей, так и взрослых. Такой подход способствует тому, что мы вместе работаем над раскрытием потенциала каждого человека, развитием талантов и воспитанием патриотичной, социально ответственной личности.