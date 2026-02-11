Республиканский парламент изменит порядок избрания мэра Кызыла

Верховный хурал Республики Тыва изменит порядок избрания главы Кызыла. Вопрос о соответствующем изменении регионального законодательства внесен в повестку дня ближайшей сессии парламента.

Согласно проекту повестки, депутаты рассмотрят поправки в закон «О статусе столицы Республики Тыва — города Кызыла». Их планируется принять в двух чтениях 19 февраля.

«В соответствии с федеральным законом № 33—ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти” вводится норма о том, что глава города Кызыла избирается представительным органом города Кызыла из числа кандидатов, представленных главой Республики Тыва»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе верховного хурала.

В настоящее время главой Кызыла является спикер городского хурала. С 2018 года этот пост занимает Ирина Казанцева.

Валерий Лавский