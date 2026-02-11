Повторно объявлен тендер на ремонт дороги в Ольхонском районе Приангарья

ОГКУ «Дирекция автодорог» Иркутской области повторно объявило тендер на реконструкцию автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир на участке 124–332 км и 153–932 км в Ольхонском районе Приангарья. Стартовая цена контракта снижена на 37,4 млн руб., до 6,86 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 февраля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь» предыдущие торги были объявлены в декабре 2025 года. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Согласно конкурсной документации, общая протяженность двухполосного дорожного участка, на котором предстоит провести работы, составит 28,7 км. Подрядчику предстоит реконструировать водопропускные трубы, ливневые канализации, электроосвещение и барьерное ограждение. Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока — от 1 до 2,5 тыс. автомобилей в сутки. Срок выполнения работ установлен на период с 2 марта 2026 года до 10 октября 2028 года.

Александра Стрелкова