Белгородский губернатор Гладков обеспокоен замедлением Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обеспокоен замедлением работы Telegram, поскольку это может затруднить доведение до населения оперативной информации в случае ухудшения обстановки. Одновременно глава региона призвал своих подписчиков регистрироваться в мессенджере Max.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам господина Гладкова, его Telegram-канал является важным источником информации для жителей области. В канале глава региона сообщает о ракетной опасности и опасности атак беспилотников, последствиях ударов БПЛА и о решениях оперативного штаба. «Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Накануне Роскомнадзор (РКН) принял меры по замедлению Telegram. Ведомство пообещало «последовательное» продолжение этой работы, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По утверждениям РКН, мессенджер не выполняет требования по защите персональных данных, а также не принимает меры по борьбе с терроризмом и мошенничеством.

Что известно об ограничении работы Telegram

Власти Белгородской области ранее высказывались по поводу ограничения связи. В декабре 2025 года Вячеслав Гладков заявил о необходимости нормативного регулирования отключений интернета и связи.

Подробнее об ограничении работы мессенджера в России — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».

Сергей Толмачев, Воронеж

