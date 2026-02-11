Над Татарстаном в течение прошлой ночи с 23:00 до 7:00 по московскому времени уничтожили два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ночью над Татарстаном сбили два беспилотника

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ночью над Татарстаном сбили два беспилотника

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего за ночь дежурными силами ПВО перехватили и сбили 108 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По сообщению пресс-службы раиса республики, над Татарстаном с 03:00 сбили 3 беспилотника. Жертв и разрушений нет.

Кроме того, в аэропортах республики продолжает действовать режим беспилотной опасности и план «Ковер».

