Шадринца оштрафовали за призывы к насилию над полицейскими

Шадринский районный суд признал 41-летнего местного жителя виновным в публичных призывах к экстремисткой деятельности (ст. 280 УК РФ). Его оштрафовали на 300 тыс. руб., предоставив рассрочку выплаты на три месяца, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

По данным УФСБ, горожанин размещал в местных группах в одной из социальных сетей призывы к насилию в отношении полицейских. Шадринская межрайонная прокуратура уведомила гражданина о возможном привлечении к уголовной ответственности за подобные действия. Ему объявили официальное предостережение. Местного жителя это не остановило, он продолжил публично высказываться. Тогда следственное подразделение силового ведомства возбудило в отношении горожанина уголовное дело.

Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном.

Виталина Ярховска