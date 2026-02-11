В Свердловской области на торги выставили комплекс зданий под размещение турбазы

Дом.РФ объявил о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса в Свердловской области, в 15 км от Екатеринбурга. Лот включает участок площадью 1,09 га и здания общей площадью 1,3 тыс. кв. м, которые могут быть использованы для строительства туристической базы. Начальная цена объекта — 29,25 млн руб.

Заявки на участие принимаются до 10 марта, а сами торги проведут 13 марта. Комплекс находится на окраине поселка Зуброво в Полевском. Ранее недвижимость принадлежала Российскому государственному профессионально-педагогическому университету. Вокруг расположены частные коттеджи, лесные массивы, а также турбазы и дома отдыха.

Напомним, имущество находится на территории экспериментального поселка (в СМИ его прозвали «поселок-призрак»). В прошлом году имущество выставляли на продажу за 55 млн руб., но продать его не удалось.

Мария Игнатова