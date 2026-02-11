Партию грейпфрутов из Турции не пропустили в порту Новороссийска

В порту Новороссийска запретили ввоз партии грейпфрутов массой 21,2 т из Турции. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в поступившем грузе обнаружили средиземноморскую плодовую муху.

Карантинного вредителя нашли в результате проведения досмотра поступившей продукции. Наличие средиземноморской плодовой мухи в грейпфрутах подтвердили специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР», после чего было выдано соответствующее заключение.

Продукцию, поступившую из Турции, обеззаразили методом фумигации в установленном порядке. В ведомстве заявили, что меры были приняты в целях недопущения заноса и распространения карантинных вредителей на территории России.

София Моисеенко