Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Партию грейпфрутов из Турции не пропустили в порту Новороссийска

В порту Новороссийска запретили ввоз партии грейпфрутов массой 21,2 т из Турции. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в поступившем грузе обнаружили средиземноморскую плодовую муху.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Карантинного вредителя нашли в результате проведения досмотра поступившей продукции. Наличие средиземноморской плодовой мухи в грейпфрутах подтвердили специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР», после чего было выдано соответствующее заключение.

Продукцию, поступившую из Турции, обеззаразили методом фумигации в установленном порядке. В ведомстве заявили, что меры были приняты в целях недопущения заноса и распространения карантинных вредителей на территории России.

София Моисеенко

Новости компаний Все