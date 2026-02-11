В аэропортах Татарстана продолжаются ограничения из-за режима беспилотной опасности

На территории Татарстана действуют режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении ведомства.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В аэропортах Татарстана ввели ограничения из-за режима беспилотной опасности

«Внимание! По состоянию на 08 часов 15 минут на территории Республики Татарстан введенные режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» для международных аэропортов Казани и Нижнекамска сохраняются», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, введение ограничений на прием и выпуск самолетов необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Анна Кайдалова