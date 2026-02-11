Шесть дополнительных поездов запустят по маршруту Ярославль – Москва

По маршруту Ярославль – Москва запустят дополнительные три пары поездов. О достигнутой договоренности с РЖД сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Планируем запустить их осенью, но надеемся, что удастся сделать это быстрее»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Михаил Евраев также добавил, что прорабатывается вопрос прямого ж/д сообщения с Нижним Новгородом.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что к 2030 году электрички между Ярославлем и Москвой будут ходить с интервалом 20-30 минут в результате развития Центрального транспортного узла.