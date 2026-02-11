В Дагестане откроют два новых торговых центра в 2026 году

В 2026 году в Махачкале планируется открытие двух новых торговых комплексов, суммарная арендопригодная площадь которых превысит 37,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные регионального директора департамента торговой недвижимости NF GROUP Евгения Хакбердиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Площадь ТЦ «Первый» составляет 25 тыс. кв. м, а центра «Флагман» — 12,5 тыс. кв. м.

В общей сложности СКФО в ближайшее время планируется открытие четырех торговых центров, суммарная арендопригодная площадь которых составит 66,1 тыс. кв.м. Помимо проектов в Дагестане, к ним относятся торговый центр «Кислород» в Кисловодске площадью 16 тыс. кв. м и «Park Plaza» в Магасе, занимающий 12,6 тыс. кв. м.

По данным экспертов, интерес к СКФО в 2025 году возрос на фоне уменьшения инвестиционной активности в ЮФО. В то время как в ЮФО был открыт всего один торговый центр, в СКФО их появилось сразу три. Общая арендопригодная площадь этих объектов составила 39,6 тыс. кв. м. Среди них ТЦ «Айсберг Молл» в Михайловске (14,4 тыс. кв. м), ТЦ «Солнечный» в Ставрополе (13,2 тыс. кв. м) и ТЦ «Esfera Center» в Нальчике (12 тыс. кв. м).

Наталья Белоштейн