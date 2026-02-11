Лавров: Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов

Российской стороне ни по официальным, ни по неофициальным каналам не направляли текст мирного плана по урегулированию на Украине из 20 пунктов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас они размахивают неким "документом" из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал»,— уточнил господин Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи». Министр добавил, что содержание документа было частично опубликовано в СМИ.

По словам главы МИДа, на основе договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске можно довольно быстро согласовать план по урегулированию. Вместе с тем, пояснил Сергей Лавров, документ несколько раз «перелопатили».

Изначальная версия мирного плана по Украине включала 28 пунктов. Последнюю — сократили до 20-ти. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что подготовка соглашения завершена на 90%. При этом президент Украины Владимир Зеленский называл нерешенным территориальный вопрос.