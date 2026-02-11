Региональную группу «Единой России» в Москве может возглавить Петр Толстой

Региональную группу «Единой России» по Москве на выборах в Госдуму возглавит зампред нижней палаты, секретарь московского регионального отделения партии Петр Толстой, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, следом в списке будет председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. В тройку группы также может войти участник военной операции на Украине, пишет газета.

В 2016 и 2021 годах список единороссов на выборах в Госдуму по Москве вел мэр Сергей Собянин. Он занимает должность с 2010 года и уже трижды переизбирался. Решение по упомянутой конфигурации ЕР на предстоящих выборах пока не окончательное, утверждает источник «Ведомостей», близкий к руководству «Единой России».

Осенью в России пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Также состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов и выборы высших должностных лиц десяти субъектов. В общей сложности планируется заместить около 23 тыс. мандатов.