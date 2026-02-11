В Ярославле 85 млн рублей потратят на разметку

В Ярославле ищут подрядчика для нанесения разметки в 2026 году. Начальная цена контракта определена в 85 млн руб. Соответствующий конкурс объявлен на портале госзакупок.

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Наносить разметку будут в период с 1 апреля по 31 июля по заявкам заказчика. Предусмотрено нанесение как краской, так и холодным пластиком. В первом случае гарантийный срок составляет три месяца, во втором — один год.

Итоги торгов подведут 3 марта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году на разметку в Ярославле выделяли 110 млн руб.

Алла Чижова