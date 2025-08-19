В Ярославле хотят увеличить финансирование на разметку

В Ярославле необходимо увеличить финансирование на 2026 год в части работ по нанесению дорожной разметки. Вопрос обсудили на открытом совещании в мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году мэрия выделила на разметку 110 млн руб. К настоящему моменту, по словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, работы выполнены на 72%: на всех основных магистралях города разметка обновлена.

Сейчас подрядчика переориентировали на проведение работ рядом с детскими садами и школами. Разметка наносится как краской, так и холодным пластиком. В первом случае гарантийный срок составляет три месяца, во втором — один год.

«В этом году произошло значительное увеличение финансирования, и сотрудники ГИБДД это отмечают. Но резервы еще есть: объем финансирования на следующий год необходимо увеличивать, чтобы больше разметки наносить термопластиком и включить в контракт улицы 2-3-й категории»,— пояснил заммэра Николай Степанов.

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил определить потребности и уже в текущем году провести торги для выполнения работ в 2026 году.

Алла Чижова