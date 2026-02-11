«Обстановка имеет некоторую тенденцию к обострению»

Российская Федерация готова и дальше двигаться по пути Анкориджа. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая по случаю Дня дипломатического работника. По словам главы МИД РФ, Москва по-прежнему привержена дипломатическому урегулированию украинского кризиса, однако процесс освобождения Донбасса должен быть завершен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у Кремля накопилось немало претензий к американскому президенту Дональду Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Судя по сообщениям западных СМИ и иных средств массовой информации, и без того непростые отношения России рискуют еще больше ухудшиться.

В частности, высказывается такое мнение, что Москва разочаровывается в Дональде Трампе. Может быть, не окончательно, но список претензий к нему весьма серьезный. Главная из них — по сути, окончательный развал системы Договора о стратегических наступательных вооружениях, сокращенно ДСНВ или СНВ-3.

В мире больше не осталось способов сдерживания гонки вооружений. По сути, она уже идет. То есть фактически это возврат к временам острой фазы холодной войны.

Газета The New York Times сообщает: Дональд Трамп не против того, чтобы продолжить дело Рональда Рейгана. 40-й президент Соединенных Штатов был последним лидером Америки, кто наращивал ядерные арсеналы. С тех далеких пор они либо сокращались, либо поддерживались на текущих уровнях. К слову, одним из первых шагов враждебного России Джо Байдена на посту номер один было как раз продление СНВ-3. Тогда как предшественник (Дональд Трамп) отказывался это делать. Что значит «неконтролируемая гонка вооружений», объяснять не надо. Для начала это требует очень серьезных материальных затрат и технологий.

Что касается так называемой двусторонней повестки, МИД РФ и Кремль впервые достаточно жестко предложили Белому дому вернуться к «духу Анкориджа». Как выяснили все те же вездесущие источники СМИ, это касается не только Украины, но еще и поэтапного восстановления отношений России и США, включая экономическое взаимодействие, полноценную работу посольств, авиасообщения и много чего другого.

Ничего похожего не наблюдается, хотя Трамп вроде бы обещал. Утверждать подобное затруднительно, но как бы это подразумевается. На этом фоне предпринимаются попытки вытеснить Россию с мирового энергетического рынка. Наконец, мирный процесс явно идет не в ту сторону.

Переговоры продолжаются, но осязаемого результата не наблюдается, несмотря на улыбки и оптимистичные комментарии американских посредников и самого Трампа, что, мол, осталось совсем чуть-чуть, и будет сделка.

Теперь самое главное: каким может быть ответ? Рассуждать на этот счет не имеет смысла. Достаточно лишь следить за ходом текущих событий. Однако, похоже, обстановка имеет некоторую тенденцию к обострению. Если, конечно, Трамп не услышит сигналы из Кремля и не сделает правильные выводы. Не будем загадывать.

Дмитрий Дризе