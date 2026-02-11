За оформление более 3 тыс. поддельных симок осудят 32 жителей Барнаула

Индустриальный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении 32 местных жителей, обвиняемых в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). Им грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с 5 февраля 2022 года по 25 августа 2024 года фигуранты дела, являясь сотрудниками юридических лиц, выполняли условия агентского договора, заключенного с одними из операторов мобильной связи. Злоумышленники зарегистрировали более 3,1 тыс. SIM-карт на несуществующих лиц, а также на покупателей без их присутствия в офисах продаж.

Сотрудники компании оформляли поддельные симки по указанию генерального директора фирмы для выполнения плановых показателей продаж.

Александра Стрелкова