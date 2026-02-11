Экспорт продукции АПК вырос в два раза из Иркутской области в январе 2026 года

Агропромышленные предприятия Иркутской области экспортировали продовольственную продукцию по итогам января 2026 года на $180 тыс. Стоимостный объем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза, сообщает пресс-служба правительства региона. Большая часть поставок приходится на зерновые — пшеницу и овес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ключевыми импортерами регионального продовольствия и сельскохозяйственного сырья стали страны Восточной Азии и Европы. В числе основных покупателей — Китай, Монголия, Казахстан и Беларусь. Их рынки обеспечили основную часть прироста внешних поставок агропродукции региона», — рассказала исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

Также из региона выросли поставки кондитерских изделий и напитков — на 22% и 3% соответственно.

В целом по итогам 2026 года Иркутская область планирует поставить на экспорт сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары на общую сумму — $58 млн. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что данный показатель установлен в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В 2025 году плановый показатель составлял $49,3 млн.

Лолита Белова