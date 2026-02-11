Алтайские депутаты предложили платить охотникам за добытых лисиц

Комитет законодательного собрания Алтайского края по аграрной политике, природопользованию и экологии провел круглый стол о регулировании охотничьих ресурсов. Заседание состоялось в администрации Завьяловского района региона.

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По данным сайта краевого парламента, участники круглого стола предложили ввести выплаты охотникам за добытых лисиц. «Сокращение кормовой базы из-за плотного снежного наста усугубляет проблему, повышая риск контактов хищников с домашними животными и распространения бешенства. В текущем году уже зафиксированы случаи нападения лисиц на людей и скот в Шелаболихинском районе и Камне-на-Оби»,— говорится в сообщении о причинах такой инициативы.

В 2025 году в Алтайском крае было добыто 3,3 тыс. лисиц при разрешении на 18 тыс. «Охота на лисицу сегодня — это чистый убыток для охотника, а не промысел, учитывая стоимость патронов, затраты на ГСМ и отсутствие рынка сбыта шкур»,— отметил председатель аграрного комитета Сергей Серов в ходе интернет-конференции на прошлой неделе.

Предложение о введении выплаты будет направлено губернатору Виктору Томенко.

Валерий Лавский