ЦБ предложил решение конфликта банков и маркетплейсов из-за скидок

Банк России предложил вариант разрешения спора между банками и маркетплейсами из-за скидок на товары, пишут «Ведомости». Инициативу представила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике.

В основе предложения лежит «открытая модель» сотрудничества, которая обеспечит равные условия для всех банков. Согласно ей, покупатель будет видеть единую цену на товар, а отдельным всплывающим окном сможет ознакомиться с дополнительными скидками разных банков. Предложения банков в этом окне будут размещаться по алфавиту, чтобы исключить необоснованные преимущества.

Сейчас инициатива направлена на обсуждение в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. Госпожа Лозгачева при этом пояснила, что детали урегулирования спора еще прорабатываются. Например, существует вариант, при котором открытая модель будет доступна только «наиболее значимым платформам». По ее словам, проблему можно решить и путем «мягкого регулирования» — через совместный меморандум. Здесь важна способность договориться, подчеркнула эксперт.

Потребителю следует предоставлять достоверную и понятную информацию о цене на товар на цифровых платформах вне зависимости от скидок и акций, отметил в беседе с изданием директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Сейчас, добавил он, по поручению президента проводится совместная с экспертами и самими маркетплейсами работа для решения проблемы.

Платформы встретили предложение ЦБ положительно. В Ozon рассказали «Ведомостям», что согласны с принципом равного доступа. Уже обсуждается сотрудничество более чем с 25 банками, в том числе с региональными. Представитель Wildberries счел идею регулятора более сбалансированной, чем полный запрет скидок.

В ноябре 2025 года главы пяти крупнейших банков России направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и менять цены в зависимости от того, какой картой платит за товар покупатель. Маркетплейсы назвали инициативу абсурдной. Президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта найти для него справедливое решение.