Генконсул Марков: украинцы в США интересуются переездом в Россию

Генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил о значительном росте интереса украинцев, проживающих в США, к программе переселения соотечественников в Россию. В 2025 году количество обращений по этому вопросу «кратно возросло», отметил дипломат в интервью «РИА Новости».

Господин Марков уточнил, что мотивы переезда у людей разные. Одни хотят воссоединиться с родственниками, другие разочарованы жизнью в США, а также есть те, кто опасается принудительного возвращения на Украину из-за ужесточения миграционной политики американских властей.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена в 2006 году. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин своим указом ее расширил и упростил. В частности, бывшим гражданам РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины не нужно подтверждать владение русским языком.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переселенцам показали язык».