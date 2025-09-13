Переселенцам показали язык

Иностранцы, имевшие ранее гражданство РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, не должны больше подтверждать знание русского языка, если они хотят стать участниками программы добровольного переселения соотечественников. Соответствующие изменения в президентский указ внес Владимир Путин. Документ также распространил право на переезд в РФ в качестве репатрианта на лиц, родившихся или ранее проживавших на территориях новых субъектов РФ. В Госдуме считают, что программа нуждается в более существенных изменениях.

Владимир Путин своим указом внес изменения в программу содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Упрощена процедура получения статуса соотечественника и переезда в РФ для тех, кто состоял в гражданстве РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины.

Им больше не нужно подтверждать владение русским языком, предоставляя документы об образовании, полученном на территории СССР или страны, где русский язык является одним из государственных.

Не требуется им и проходить очное собеседование, в ходе которого комиссия подтверждает языковые знания кандидатов на переселение в РФ.

Ранее от этих требований освобождались те, у кого есть гражданство РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины на момент подачи заявления для участия в программе.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь переехать в Россию людям, оказавшимся за ее пределами после распада СССР. При переселении участники программы и члены их семей могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку (им, например, выплачивается разовое пособие на обустройство и пособие по безработице). В 2006–2024 годах, по данным МВД, в РФ переехало более 1,2 млн соотечественников. В 2024 году программой воспользовалось минимальное количество людей за последние 14 лет: тогда в РФ переехали 31,7 тыс. человек.

Президент также расширил перечень граждан, которые могут получить статус репатрианта,— это отдельная категория соотечественников, переселяющаяся в РФ в особом порядке без подтверждения владения русским языком. К репатриантам относятся четыре группы лиц. Первые — иностранцы, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, СССР и Российской империи «в пределах государственной границы РФ». Вторые — лица, добровольно оформившие выход из гражданства РФ, но в дальнейшем передумавшие. Третьи — граждане РФ, постоянно проживавшие на территориях «недружественных» иностранных государств по состоянию на 24 февраля 2022 года и вернувшиеся в РФ в связи с утратой права на такое проживание. И, наконец, четвертые — бывшие граждане СССР, родившиеся и проживавшие в РСФСР. Последний пункт теперь включает в себя тех, кто проживал в СССР в пределах границы РФ и имел советское гражданство. Как пояснили в миграционной службе МВД, речь идет о соотечественниках, «родившихся и ранее проживавших на территориях новых субъектов РФ».

Поправки к указу были разработаны МВД и проходили общественное обсуждение в феврале 2025 года. Изменения готовились по поручению правительства РФ и были направлены на «актуализацию» отдельных положений программы, говорилось в материалах к проекту.

Необходимости в выделении жителей новых территорий в отдельную категорию репатриантов не было, считает первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. «Раз новые территории вошли в состав РФ, то они (жители этих регионов.— “Ъ”) и без этих поправок имели право на этом основании претендовать на репатриацию,— заявил он “Ъ”.— Но есть те, кто там не жил,— кто жил в Киеве, Одессе, Бишкеке или Ереване и являются представителями тех народов, которые исторически проживают в России. Они тоже должны иметь право на репатриацию».

Эмилия Габдуллина