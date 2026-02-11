Япония выделит на программу ЮНЕСКО для Украины $3,8 млн

Япония направит еще $3,8 млн на реализацию программы ЮНЕСКО для Украины, что позволит организации «расширить и поддержать свою деятельность на местах». Общая сумма вложений Японии достигла $29,1 млн, что составляет почти 40% от всех средств, собранных ЮНЕСКО для Украины.

По оценке украинских властей, в стране повреждено или разрушено более 1,6 тыс. объектов культурного наследия. Согласно пресс-релизу ЮНЕСКО, благодаря новым вложениям организация расширит свою поддержку Украине по трем приоритетным направлениям: культура, образование, а также коммуникация и информация. В частности, для отслеживания ущерба задействуют спутниковые снимки, также будут проводить проверки на местах. ЮНЕСКО поможет с подготовкой специалистов в области образования и усилит свою работу по поддержке журналистов.

На сегодняшний день ЮНЕСКО собрала для Украины более $75 млн. Эти средства «помогают защитить культурное наследие, обеспечить непрерывность образования и гарантировать доступ к достоверной информации для украинского общества», отмечают в организации.