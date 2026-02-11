В 14 округах Ставропольского края выявлены очаги туляремии
Случаи заболеваемости туляремией зафиксированы в Александровском, Благодарненском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Минераловодском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном и Шпаковском округах Ставропольского края. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача краевого управления Роспотребнадзора Александра Ермакова.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Эпицентр распространения инфекции обнаружен в Петровском округе.
Главам муниципалитетов поручено срочно провести дератизацию жилых зданий, помещений и территорий, включая сельскохозяйственные угодья. Также необходимо ликвидировать незаконные свалки внутри населенных пунктов и за их пределами.