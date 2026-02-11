Удмуртия экспортировала 40 тонн льноволокна в Китай

40 т льноволокна экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, за аналогичный период 2025 года экспорт продукции из региона не осуществлялся.

5 февраля специалисты управления проконтролировали отправку 20 тонн очесов льна в Китай. Карантинные вредные организмы не были обнаружены, продукция соответствовала фитосанитарным требованиям Китая.

Напомним, 53 деревянных паллета, 212 гофрированных картона и 11,9 тыс. изделий из древесины лиственных пород экспортировали из Удмуртии в Турцию с начала года.

Анастасия Лопатина